Ураган пронесся над Новосибирской областью. После аномальной жары на регион обрушились грозы, ливни и штормовой ветер.

Шквалистые порывы срывали крыши, ломали деревья, в воздух поднимались бетонные и металлические конструкции. Повреждены опоры и оборваны линии электропередачи. Без света остались 24 населённых пункта в двух районах.

Введен локальный режим ЧС. Последствия непогоды устраняют десятки аварийных бригад. Задействована спецтехника и передвижные генераторы, чтобы обеспечить резервное электроснабжение.