В Русском музее идут последние приготовления перед открытием выставки "Наш авангард"

Эту выставку называют самой грандиозной за все историю существования русского авангарда. Более 400 работ кисти Малевича, Шагала, Кандинского, Филонова, Кончаловского и других первых отступников от канонов академической живописи. Чтобы подчеркнуть смелость новаторства художников, их собственные портреты и автопортреты в самых неправдоподобных образах разместили на одной стене - прямо на входе в экспозиционные залы. Получилось, будто инакомыслящие лицом к лицу встречаются с огромной толпой.

"Чтобы у зрителя создавалось такое впечатление напряженное, что их много, они очень активные, была придумана такая развеска. Мы хотели создать некое многолюдье, это такой коллективный портрет. Если бы они рассредоточились по одному - были бы по одиночке, а здесь такое концентрированное воздействие на публику", - отметила Ирина Карасик, куратор выставки.

О картинах художников-экспериментаторов из скандально-известного общества "Бубновый валет" спорили тогда и не могут прийти к единому мнению сейчас. Кто-то считает слишком простыми, чтобы претендовать на шедевры, цветные линии и круги Малевича. Кого-то не вдохновляет эстетика мозаик Филонова. Кто-то даже сами понятия "кубизм" или "футуризм" считает художественным шарлатанством. Но все поколения ценителей убеждены: на этих холстах - молчаливый духовный протест и попытка зафиксировать страшный калейдоскоп исторических событий через цвет и форму.

Чтобы оценить всю глубину концептуализма русского авангарда, достаточно вспомнить, что свой знаменитый "Черный квадрат" Казимир Малевич переписывал целых четыре раза. И это были не копии одной картины, а продолжение одной идеи в течение многих лет. На выставке – вторая версия, написанная спустя целых восемь лет после первой в 1923 году для показа в Венеции. Еще два "Квадрата" сейчас находятся в собрании Третьяковской галереи, а четвертый, самый поздний, экспонируется в Эрмитаже.

В Русском музее хранится самое масштабное собрание авангардной живописи. Она поступила в фонды еще при жизни многих художников - в 1920-х годах новаторы сами передали музею часть своей коллекции. Для современной публики выставка откроется 21 июня, и это не случайно. Многочисленные зарубежные гости сменят деловые костюмы на менее официальные - для культурной программы.

"В силу своей колоссальной востребованности, которую мало с чем можно сравнить за рубежом, очень многие шедевры можно было увидеть чаще на западных площадках, чем дома. Это лучшая возможность для гостей, ценителей со всего мира, которые съезжаются сейчас в Петербург, увидеть русский авангард в России, в Русском музее, по месту прописки", - говорит Алла Манилова, директор Русского музея.

Кроме самих картин, зрители смогут увидеть продолжение идей авангардизма в прикладном искусстве - коллекцию фарфора начала века с элементами рисунков Кандинского и Малевича. Кстати, во многом именно она положила начало современной дизайнерской мысли.

Выставка в Русском музее будет работать до декабря.