Названы сроки завершения строительства моста между Россией и КНДР

Первый автомобильный мост, который соединит Россию и КНДР, будет построен за два года.

Об этом РИА Новости сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Работы идут по плану, сроки не сдвигаются.

"Строительство начато по плану, ведется с двух сторон, и очень энергично", - сообщил министр.

Строительство моста через реку Туманная началось 30 апреля. Длина мостового перехода составит 4,7 километра, а самого моста – около одного километра. Будут организованы две полосы движения (по одной с каждой стороны) и пункт пропуска.

В настоящий момент между КНДР и Россией налажено железнодорожное сообщение.