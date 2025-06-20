Россия нанесла удар по центру подготовки диверсантов ВСУ в районе Одессы

Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области.

Центр находился на территории одной из баз отдыха. Диверсантов тренировали британские инструкторы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Наставниками у них являются британцы из специального подразделения подводников. Учат минировать опоры мостов, управлению беспилотными катерами и так далее", - рассказал он.

Российская армия продолжила нанесение ударов по военным объектам на территории Украины. Приходят сообщения о взрывах в Одессе, Харькове, Сумах.