В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков сообщил, что в МИД России поступила просьба предоставить Илону Маску политическое убежище.

"Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой", - заявил Даванков NEWS.ru.

По его словам, ответ от ведомства должен поступить в течение месяца.

Напомним, что это связано с конфликтом, разгоревшимся между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Миллиардер и глава государства устроили публичную перепалку из-за законопроекта о сокращении федеральных расходов. Бизнесмен назвал инициативу президента "отвратительной мерзостью". Глава Белого дома в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". Предприниматель не удержался и написал дерзкий пост, в котором утверждал, что именно благодаря ему Трамп стал президентом.

Впрочем, вскоре Илон Маск взял себя в руки и извинился за свои слова, признав, что зашел слишком далеко. Президент США отреагировал на слова бизнесмена. "Я подумал, очень мило, что он так поступил", — признался Трамп в беседе с журналистами, но не уточнил, впрочем, готов ли он забыть о скандале.