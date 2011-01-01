Филипп Киркоров рассказал о третьем ребенке

В 2011 году Филипп Киркоров стал отцом. Об этом радостный певец объявил со сцены во время вручения награды "Золотой граммофон". У него родилась дочь, которую артист назвал Аллой-Викторией. А спустя год на концерте в Софии Филипп Киркоров сообщил о том, что на свет появился его сын Мартин. При этом поп-король отечественной эстрады не скрывает, что детей ему родила суррогатная мать.

Сейчас наследники артиста живут и учатся за границей. Причем Алла-Виктория является активным пользователем соцсетей, в которых регулярно подкалывает отца. Сам Филипп спокойно реагирует на эти ролики, но не скрывает, что его беспокоит ее успеваемость. Киркоров уверен, что дочь пошла характером в него. А вот сын Мартин Филиппа радует - он отличник.

О том, чтобы родить третьего ребенка, Филипп Киркоров высказался так в новом интервью:

"Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них: 13 и 14 лет. Если я встречу человека, может быть, появится и третий".

По словам Киркорова, он находится в состоянии публичного одиночества. Однако артист принимает такое положение дел, потому что понимает, что это издержки профессии, которая его ограничивает,но, тем не менее, вдохновляет и радует.

"То, что может позволить обыкновенный человек, я себе позволить не могу. Я не имею права на ошибку, мне их не прощают. Мне непросто, особенно сегодня непросто. Время такое. Но у меня есть самое главное — мои дети. Желание жить, петь ради них, дарить людям счастье и радость", - признался Филипп Киркоров в программе "Однажды...".