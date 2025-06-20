Жительницу Йошкар-Олы осудили за связь со спецслужбами Украины

Жительница Йошкар-Олы, передававшую снимки оборонных предприятий, признали виновной в государственной измене и покушение на участие в деятельности террористической организации

Как стало известно следствию, в 2023 году 46-летняя женщина пыталась вступить в запрещенную в России украинскую военизированную организацию "Легион Свобода России" и передавала секретные данные спецслужбам Украины. Она успела передать Киеву спутниковые снимки с координатами российских оборонных объектов с географическими пометками.

Суд назначил наказание в виде 18 лет колонии общего режима, передает РИА Новости.

Ранее ФСБ задержала агента киевских спецслужб, который собирал информацию об объекте энергетики Подмосковья.