В Госдуме призвали Instagram* покаяться

В Госдуме назвали условия для возвращения Instagram* в Россию.

Соцсеть должна соблюдать законодательство и покаяться перед россиянами, сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Владельцы Instagram* должны извиниться , должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть", - сказал он в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

В марте 2022 года в компании Meta разрешили публиковать в Instagram* призывы к насилию против россиян и отказались удалять противоправный контент. В ответ Россия признала компанию экстремистской и запретил работу соцсетей в России.

*принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская