Кремль рассказал о непубличных контактах Путина с иностранным бизнесом на ПМЭФ

Владимир Путин проводит встречи с представителями зарубежного бизнеса на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что эти контакты проходят в непубличном формате.

Говоря о предстоящем выступлении Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ, Песков сообщил, что оно будет длинным и содержательным. Кроме того, ожидается "интересная сессия ответов на вопросы".

Представитель Кремля также высказался о контактах Москвы и Вашингтона. По его словам, они продолжаются по различным каналам.