В МИД резко ответили Даванкову на заявления об убежище Маску: "Неприличный хайп"

В МИД резко ответили на заявление вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о том, что ведомство получило прощение американского миллиардера Илона Маска о предоставлении ему политического убежища в России.

"Это хайп, который становится неприличным", - заявил источник РИА Новости в МИД России.

Резко высказался о словах Даванкова и собеседник ТАСС. По словам источника агентства во внешнеполитическом ведомстве, вице-спикер Госдумы не работает в МИД, чтобы делать такие заявления. Другой собеседник заявил, что подобное поведение не соответствует занимаемой Даванковым должности.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать новости о прошении Маском политического убежища. Он призвал дождаться комментариев либо от МИД, либо от самого миллиардера. В интервью РЕН, представитель Кремля предположил, что заявления об убежище могут быть уткой.

В пятницу днем в СМИ появились публикации, о том что Илон Маск обратился в МИД России с просьбой о предоставлении убежища в России. Такое заявление якобы сделал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в интервью NEWS.RU.

Позднее в пресс-службе партии "Новые люди" объяснили, что журналисты неправильно поняли слова Даванкова. Оказалось, что Илон Маск никуда не обращался, а запрос про миллиардера в МИД отправил сам депутат.

"Все всех неверно поняли, это некорректно вышло в статье. Запрос про Маска в МИД отправлял Владислав Даванков, вот на него ждём ответ", - приводит телеграм-канала "Подъем" заявлении партии.

После разразившегося скандала в заголовок и материал NEWS.RU были внесены изменения. В обновленной версии публикации говорится, что МИД получил просьбу от партии "Новые люди" предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище. Ответ от ведомства должен поступить в течение месяца.