В Кремле заявили об опасности конфликта на Ближнем Востоке для России

Ирано-израильский конфликт представляет потенциальную опасность для России.

Это связано с близостью региона к границам нашей страны, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Та война, которую мы наблюдаем, чревата разрастанием географии, вовлечением новых участников и непредсказуемыми последствиями", - передает его слова "Интерфакс".

Кроме того, война оказывает негативные воздействия на мировую экономику, на энергетические рынки, подчеркнул представитель Кремля.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Восстающий лев" против Ирана с целью свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале ответной операции "Истинное обещание - 3". Обмен ракетными ударами продолжается.