Звезда сериалов "Клон" и "Тропиканка" Франсиску Куоку умер в возрасте 91 года

Актер Франсиску Куоку умер 19 июня в Сан-Паулу, Бразилия в окружении близких. Ему был 91 год. Артист запомнился российским зрителям по роли падре Матиолли, священника и друга доктора Албьери, в сериале "Клон". Он также сыграл Гаспара Веласкеса в "Тропиканке".

Коллеги скорбят из-за смерти Куоку. Так, коллега Франсиску во "Клону", актриса Джованна Антонелли (она исполнила роль Жади) на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" почтила память артиста. Она высказала мнение, что телевидение потеряло "красивую часть" своей истории.

"Он был человеком, который сквозь десятилетия нес талант, элегантность и умел выразить все одним лишь взглядом — без лишних слов. Он был героем-любовником, драматическим актером, комиком… был велик", - высказалась актриса.

Не осталась в стороне и Вера Фишер. Она играла Ивети в сериале "Клон". Актриса вспомнила, сколько "чудесных моментов" они пережили вместе, причем не только на экране, но и в жизни.

"С нами навсегда останутся твой талант, твоя щедрость и твои прекрасные работы... Твоя невероятная чуткость всегда трогала меня до глубины души, как и твое любящее сердце. Пусть твой свет продолжает сиять там, где ты теперь. Иди с миром", - простилась с Куоку Фишер.

Отметим, что Франсиску Куоку не только сыграл в сериалах, но и в кино.

Напомним, премьера бразильского сериала "Клон" в России состоялась в 2004 году, а завершился проект в мае 2005-го. В культовой ленте снялись Мурило Бенисио, Джованна Антонелли, Вера Фишер, Режиналду Фария, Неуза Боржес и другие.