Вооруженные силы России освободили населенный пункт Московка в Харьковской области.

Село взяли подразделения группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России. Московка находится на правом берегу реки Купянка, недалеко от города Купянск.

За неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1 480 боевиков, порядка 70 единиц военной техники, 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 25 складов с боеприпасами.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне ВС России освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР.