Победители патриотического конкурса приняли участие в профилактике Вечного огня

В преддверии Дня памяти и скорби победители патриотического конкурса приняли участие в торжественной профилактике Вечного огня в Александровском саду.

Участники конкурса "Рисуем с детьми Вечный огонь", которые приехали из регионов страны, наблюдали , как специалисты "Мосгаза" снимают звезду, переносят пламя на временную горелку, а также меняют запальники и проверяют все системы. А еще узнали о том, как огонь даже в условиях сильного ветра и дождя не гаснет .

После церемонии дети и родители возложили цветы.