Главная награда - безопасность людей: как работают кинологи Росгвардии

Утро собаки-кинолога пахнет больничным кабинетом. Так начинается рабочая смена тандема человека и его хвостатого помощника. Тщательный осмотр - глаза, зубы, позвоночник. Даже подушечки лап. Любая реакция четвероногого может говорить о травмах. Но не всегда. Если удастся провести врача, есть шанс остаться в вольере.

Но для Чейза подобные хитрости неприемлемы. Он боец старой закалки, на службе - рекордные 9 лет. Все это время рядом с ним напарник Александр. Первую встречу с щенком он помнит, будто это было вчера: "Ко мне подбежал с мячиком, мне он понравился, дружелюбным был. Сразу оценил его качества, он все нюхал, искал".

Одна работа на двоих – один и результат, от которого зависят жизни. И главное здесь – дисциплина. Проливной дождь или ветер - неважно: тренировка состоится в любую погоду. И что бы ни случилось, эти четвероногие будут строго выполнять команды.

Для этой парочки такие активности только в радость. В переводе на человеческий они ровесники: Максиму – 28, Януру - 4. Понимают друг друга с полувзгляда и ничего не боятся. Даже там, где очень страшно.

"Мы находились с ним в командировке на СВО. Вел себя адекватно, ни на что не обращая внимания, то есть на внешние раздражители, которые его окружали", - рассказывает Максим.

Не реагировать на внешние раздражители – навык, который необходим для выполнения особых задач подразделений Росгвардии. Например, штурма здания. Такие тренировки проводят здесь регулярно. Группа захвата начинает атаковать предполагаемого террориста еще в пути. После штурмовики подрывают двери. Врываются в здание, ликвидируют преступника. А дальше - дело за собакой. Задача - обнаружить взрывчатые вещества. Все строго по указанию напарника.

Сколько помещений обследовал Владимир вместе с Герой – вспомнить не берётся. Говорит – за эти годы стали с напарником одним целым.

"Живет она у меня с семьей – с женой, с детьми. Есть у нее еще сожитель – кот", - говорит Владимир.

Без кинологов Росгвардии и их подопечных не обходится ни одно массовое мероприятие города. Незаменимы они и в зоне боевых действий.

"Собака может унюхать то, что не может определить аппарат. Ну и, соответственно, мобильность, доступность", - объяснил Георгий Скворцов, начальник кинологической группы отдела боевого обеспечения Главного управления Росгвардии по Москве.

Профессиональный праздник кинологи и их боевые товарищи проведут, конечно, на службе. Ведь безопасность людей для них - главная награда.