Московские таможенники задержали на границе лабубу с запрещенными кактусами

Московские таможенники задержали на границе популярную детскую игрушку с запрещенными кактусами внутри.

Посылка направлялась из Тайланда в Пермь. При сканировании на Центральной почтовой таможне инспекторы обратили внимание, что лабубу не так пуста, как кажется. Когда ее разрезали, внутри лежали 8 черенков суккулента, завернутых в бумагу. Хотя отправитель указал, что это - кукла Барби стоимостью 5 тысяч рублей. Видимо, поэтому и разрешительных документов на кактусы не предоставил.