Московские таможенники задержали на границе лабубу с запрещенными кактусами

Московские таможенники задержали на границе популярную детскую игрушку с запрещенными кактусами внутри.
Посылка направлялась из Тайланда в Пермь. При сканировании на Центральной почтовой таможне инспекторы обратили внимание, что лабубу не так пуста, как кажется. Когда ее разрезали, внутри лежали 8 черенков суккулента, завернутых в бумагу. Хотя отправитель указал, что это - кукла Барби стоимостью 5 тысяч рублей. Видимо, поэтому и разрешительных документов на кактусы не предоставил.
"По решению специалистов Россельзхознадзора, ввоз подкарантийных растений запретили. Посылка возвращена отправителю. В настоящее время в отношении получателя рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "Несоблюдение запретов и ограничений", - сообщила Ксения Гребенкина, пресс-секретарь Центральной почтовой таможни.