Дочь Дарья Юрская рыдала на прощании с Натальей Теняковой

Сегодня, 20 июня, в Москве проходит церемония прощания с прославленной театральной и киноактрисой Натальей Теняковой. Отдать последнюю дань уважения артистке пришло множество поклонников и коллег. Знаменитые артисты и деятели культуры подходили к гробу с телом Натальи Теняковой, возлагали цветы, прикладывались ко лбу, а затем несколько слов поддержки и соболезнований высказывали единственной дочери артистки, актрисе Дарье Юрской.

Та с мужественным видом общалась с гостями траурного мероприятия, но когда гроб вынесли за пределы театра, а поклонники и артисты по традиции проводили его аплодисментами, Дарья не выдержала и навзрыд расплакалась.

Напомним, новость о смерти Натальи Теняковой появилась 18 июня. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Сообщается, что свое последнее пристанище актриса обретет на Троекуровском кладбище, рядом с супругом, актером Сергеем Юрским.

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде. В театр влюбилась еще в школе. Тот случай, когда актерство будто в самой ее природе, в крови. Зритель полюбил актрису буквально с первой роли в кино. Она сыграла Лиду в "Старшей сестре". Потом была главная героиня в фильме "Зеленая карета". А ее звездная роль, пожалуй, самая удивительная и неожиданная в карьере, - в фильме "Любовь и голуби". Наталья Тенякова блистательно воплотила образ деревенской старухи, бабы Шуры.