Лидировать во всем: как Москва представлена на Петербургском экономическом форуме

Если лидировать, так во всем. Более 700 самых современных вагонов "Москва-2026" пополнят парк Московского метрополитена в 2026-2027 годах. Предстоящая поставка станет крупнейшей в мире. Соглашение об этом подписал мэр Сергей Собянин с главой "Трансмашхолдинга".

Вагоны серии "Москва" уже полюбились. Новые составы - макет вагона представлен на стенде столицы на ПМЭФ - станут еще комфортнее и красивее. По желанию пассажиров даже предусмотрели затухание света фар по прибытию на станцию, чтобы не слепили.

С президентом, председателем правления банка БТБ Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве по развитию спортивной инфраструктуры столицы. С вице-премьером Маратом Хуснуллиным мэр Москвы подписывает соглашение о цифровой трансформации строительной отрасли. А с главами Республики Алтай, Пензенской области и Ханты-Мансийского автономного округа договоры о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Руководители практически всех субъектов федерации собрались в одном зале, чтобы приветствовать победителей национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. По поручению президента он составляется с 2014 года. Результаты по традиции объявляют на Петербургском экономическом форуме.

"Президент поставил задачу роста экономики, и для этого необходимо обеспечить прирост инвестиций 60 процентов к 2030 году. Для того, чтобы такие амбиционные задачи выполнить, важно создавать благоприятный инвестиционный климат. И наше правительство, регионы занимаются этим", - заявил вице-премьер Александр Новак.

Оценки по множеству показателей в этом году выставляли 400 тысяч предпринимателей. Но по мнению Сергея Собянина, дело не в рейтингах, а в результатах работы.

"У нас количество показателей, если сложить рейтинги, - 5000. Даже искусственный интеллект с трудом обработает. Конечно, надо все учитывать, учитывать опыт других регионов. Но самое главное - не процесс, а результат. Вся команда должна на это ориентироваться. Как выросла экономика, доходы населения", - отметил Собянин.

Победителем рейтинга уже в седьмой раз стала Москва.

"Это рейтинг, который важен для нас всех. Правда, в этом году мы работали в разных направлениях. У экономического бока, у регулятора была задача охлаждать бизнес, а по рейтингу АСИ мы должны были вырасти. Но в 2024 году со счетом 1:0 победил бизнес. Поздравляю. В первом квартале, аналитики говорят, нет, регулятор побеждает. Экономика падает. Но мы этого пока не видим. Тоже побеждаем со счетом 1:0. Поздравляю. Растут инвестиции, растет экономика, снижается безработица. Спасибо огромное бизнесу, который вопреки макроэкономике, санкциям, негативным трендам побеждает и развивается", - добавил мэр.

На втором месте расположились Нижегородская область и Республика Татарстан, на третьем - Республика Башкортостан и Московская область.

Инвесторы говорят: победу столица заслужила по праву. На стенде Москвы на форуме интерактивный экран представляет портал поставщиков, на котором работают предприниматели и организации из 42 регионов страны.

Инновации на стенде Москвы на каждом шагу. За считанные минуты можно проверить состояние своего здоровья - от давления до состояния позвоночника. И хотя считается, что ходить для здоровья полезно, но от реалий никуда не деться - столица растет ввысь. Поэтому без современных лифтов никуда. Отечественный производитель представил самую последнюю разработку. Красиво. Комфортно.

Москва - традиционно не только научный, но и промышленный центр страны. Сергей Собянин по видеосвязи запустил серийное производство солнечных батарей для космических аппаратов в особой экономической зоне "Технополис Москва". Также был дан старт движению на третьем регулярном маршруте речного электротранспорта Новоспасский – ЗИЛ. Его протяженность - 5 километров. Шесть остановок расположены в четырех района столицы - Замоскворечье, Даниловский, Таганский и Южнопортовый.