Итоги научно-просветительского проекта "Ледокол знаний" подводят в столице

В Москве подводят итоги научно-просветительского проекта "Ледокол знаний". Финалисты - из России и международные участники - собрались в музее "Атом" на ВДНХ.

Конкурс направлен на популяризацию естественнонаучных дисциплин и атомных технологий. В этом году заявки подали 65 тысяч школьников из разных регионов страны. Финальное задание - командное: защитить проект по теме "Редкоземельные металлы: квантовые технологии и биотехника".

Авторы лучших работ отправятся в арктическую экспедицию вместе с известными учёными и ведущими экспертами атомной отрасли.