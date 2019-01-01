Собянин: Москва стала лидером России по состоянию инвестклимата

Москва вновь стала лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, столица возглавляет список с 2019 года.

Мэр рассказал, что за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал Москвы вырос в 1,6 раза. По итогам прошлого года он превысил 8 триллионов рублей.

Собянин поблагодарил деловое сообщество за доверие, а также Агентство стратегических инициатив и правительство России за создание благоприятного инвестиционного климата в регионах.

"Спасибо огромное бизнесу, который вопреки макроэкономике, санкциям, негативным трендам побеждает и развивается. Мы должны понимать, что, конечно, государство играет огромную роль во всем", - подчеркнул мэр.

