Горькая жизнь предстоит Кейт Миддлтон после развода с принцем Уильямом: останется без детей и дома

Принцесса Уэльская взволновала народ, когда внезапно отменила запланированный выход в свет. Кейт должна была появиться на королевских скачках, но за 20 минут до начала организаторам пришлось менять рассадку гостей, ведь Миддлтон заявила, что пропустит мероприятие.

Пошли слухи, что принцесса почувствовала недомогание. Издание Daily Express утверждало, что Кэтрин не рассчитала нагрузку, и четвертое за неделю публичное выступление ее подкосило. Хоть рак Миддлтон и находится в ремиссии, организм Кейт истощен химиотерапией, и ей предстоят еще долгие месяцы реабилитации.



Хотя есть и другая версия. По данным Mail, перед королевскими скачками между принцем и принцессой Уэльскими произошла ссора. Миддлтон, уставшая от выходок мужа, встала в позу и отказалась улыбаться толпе, когда ее брак разваливается.

Отметим, что слухи о разводе Кейт и Уильяма вспыхнули с новой силой после того, как принц нанял адвокатов, которые защищали принцессу Диану во время расторжения брака с тогда еще принцем Чарльзом. Команда юристов работает на сына короля с марта, чем именно они занимаются держится в тайне.

На этом фоне королевский биограф Том Куинн предостерег Миддлтон от поспешных решений. Эксперт призвал Кэтрин действовать разумно и помнить, что в случае развода она останется ни с чем. Учитывая покладистый и смиренный характер принцессы, она вряд ли сможет противостоять королевской семье и сражаться за свои права, как когда-то это делала Диана.



Эксперт считает, что скорей всего Кейт выставят из дворца с пустыми руками, у нее отберут даже детей. В лучшем случае Миддлтон сможет видеть сыновей и дочь несколько раз в год по большим праздникам. Уже не первый раз Куинн предрекает, что принцесса Уэльская унаследовала не только титул, но и горькую судьбу своей предшественницы, леди Дианы.