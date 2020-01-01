Михалков рассказал, в каком его спектакле Ефремов сыграет главную роль

Михаил Ефремов наконец нашел работу. Знаменитого актера, отсидевшего тюремный срок за смертельное ДТП, взял в театр режиссер Никита Михалков. Речь идет о культурном учреждении "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Эту информацию прокомментировал сам режиссер.

"Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность. Я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером", - отметил Михалков.

По словам прославленного режиссера, Михаил Ефремов сыграет главную роль в спектакле "Без свидетелей". Его партнершей будет актриса Анна Михалкова, передает ТАСС. Отметим, что больше актеров в этой постановке нет.

Суть сюжета проста: мужчина оставляет семью ради другой женщины. Однако спустя годы герой вынужден встретиться с бывшей женой, когда узнает о ее скорой свадьбе с влиятельным человеком. На тот момент главный герой, которого должен сыграть Михаил Ефремов, оказывается совершенно опустившимся человеком - он спился и проходил лечение от алкоголизма клинике.

Напомним, Михаил Ефремов оказался в тюрьме после того, как стал виновником смертельного ДТП в 2020 году. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и на своем внедорожник протаранил автомобиль курьера. Мужчина погиб на месте. Актер был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, но вышел по УДО.