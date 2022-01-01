Состоялся новый обмен военнопленными между Россией и Украиной

Россия и Украина обменялись новой порцией военнопленных согласно договоренностям, достигнутым 2 июня в Турции. В настоящее время наши бойцы находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены на Родину, где пройдут реабилитацию и лечение в медучреждениях страны, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее стало известно, что вооруженные силы России освободили населенный пункт Московка в Харьковской области. Село взяли подразделения группировки войск "Запад". Московка находится на правом берегу реки Купянка, недалеко от города Купянск.

До этого российские войска освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР. Село взяли военнослужащие из группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Наша армия продвинулась в глубину обороны противника.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.