Прилучный намерен возбудить уголовное дело против Муцениеце

Сегодня, 20 июня, состоялось очередное судебное заседание по делу Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Должно было решиться, с кем из родителей останется их 12-летний сын Тимофей, но история приобрела неожиданный поворот. Адвокат актера Оксана Даниелова сообщила, что артист намерен возбудить уголовное дело против бывшей супруги, передает Starhit.

"Мы будем привлекать Агату к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Мы рады, что переводим этот вопрос в радикальную форму", - объявила защитница Прилучного.

Даниелова отметила, что Муцениеце "приобрела некую известность за счет того, что опорочила честь Прилучного по части неких побоев", и должна понести ответственность за обвинения, которые не соответствуют действительности.

Адвокат Агаты Муцениеце, в свою очередь, заявила, что Павел Прилучный продолжает "чинить препятствия" в общении матери с сыном, который "находится под сильнейшим давлением", отмечает VOICE.

Следующее судебное заседание состоится в начале июля.