Путин встретился с советником короля Бахрейна по нацбезопасности

Владимир Путин проводит ряд двусторонних встреч на площадке ПМЭФ. В частности, состоялась беседа с советником короля Бахрейна по нацбезопасности.

Путин и Насер Бен Хамад Аль Халифа отметили дружественный характер отношений между странами. Российский лидер также подчеркнул, что в этом году дипломатическим связям двух государств исполняется 35 лет.