Путин встретился с советником короля Бахрейна по нацбезопасности

Владимир Путин проводит ряд двусторонних встреч на площадке ПМЭФ. В частности, состоялась беседа с советником короля Бахрейна по нацбезопасности.
Путин и Насер Бен Хамад Аль Халифа отметили дружественный характер отношений между странами. Российский лидер также подчеркнул, что в этом году дипломатическим связям двух государств исполняется 35 лет.
"С теплом вспоминаю прошлогодние встречи с вашим отцом, были содержательными, вы участвовали, я помню хорошо, вы обстоятельно обсудили торговлю и финансы, определили дальнейшие планы, и я прошу ваше высочество передать его величеству наилучшие пожелания", - сказал российский президент.