Принц Уильям принял важное решение после сообщений об ухудшении состояния Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в сентябре прошлого года сообщила, что завершила курс химиотерапии. Принцесса Уэльская рассказала, что ей удалось победить рак. Лечение длилось девять месяцев, и болезнь ушла в ремиссию.

Постепенно Кэтрин начала возвращаться к работе, она все чаще появлялась на людях. Народ был счастлив видеть свою принцессу. В июне Кенсингтонский дворец составил для Миддлтон уже довольно плотный график: за одну неделю Кейт должна была посетить четыре мероприятия. Поначалу все шло прекрасно, не было и намека, что принцесса перенесла тяжелую болезнь. Но, за 20 минут до начала второго дня королевских скачек Royal Ascot было объявлено, что Кэтрин осталась дома.

При чем дворец выпустил совершенно неубедительное сообщение, в котором говорилось, что вышла ошибка и Миддлтон не должна была появиться на Royal Ascot во второй день скачек. Мол, организаторы все напутали, а у Кейт в графике указаны другие дела.

Британцев такое оправдание не убедило. Журналисты Daily Express обратили внимание на тот факт, что дворец не назвал дату следующего выхода в свет Кейт. Если бы ее график уже был готов, а для королевских особ расписание составляется на недели вперед, то было бы оглашено конкретное число, когда Миддлтон появится на людях.



В Лондоне уверены, что принцессе резко стало хуже и это пытаются скрыть от народа, как изначально скрывали сам факт ее болезни. Люди молятся за Кэтрин.

Беспокойства добавил и принц Уильям. Он объявил, что принял решение на следующей неделе посетить мероприятия в рамках лондонской недели борьбы с изменением климата без сопровождения жены. Сын короля Карла III объяснил, что форум по охране окружающей среды является одним из его личных королевских проектов, а принцесса займется своими делами. Якобы разделив обязанности, они смогут продуктивнее поработать на благо королевства.