В России хотят запретить приобретение животных для цирков: доводы "за" и "против"

В России в эти дни фактически решается будущее циркового искусства. Полным ходом идёт обсуждение законопроекта о запрете приобретения животных для цирков. Причём, запрет предлагают ввести уже с 1 января будущего года. Посыл авторов идеи, безусловно, благороден - они хотят защитить зверей от возможного жестокого обращения. Однако у инициативы есть и множество противников. Которые полагают, что русский цирк без представления с животными потеряет куда больше, чем приобретёт, а борцам за права братьев наших меньших стоит направить свой пыл на борьбу с догхантерами, эвтаназией собак и кошек в приютах и с безответственными владельцами, зачастую просто-таки пытающими своих питомцев. Как учесть права и интересы всех сторон и сохранить традиции великого русского циркового искусства?

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского даже на репетициях аншлаг. Артисты и ведущие в спортивных костюмах, без грима. Далеко не каждый театр позволяет заглянуть за кулисы и показать, как все устроено. Но цирк – особый вид искусства. Здесь не стесняются ошибок, специфических запахов, не боятся падать и получать травмы.

"Формат этих репетиций придумал наш отец Вальтер Запашный. Еще будучи в Советском Союзе, он увидел запрос общества, который говорит о том, что людям интересно посмотреть, что такое цирк изнутри. И всегда было много вопросов, как репетируют те или иные номера, с какими сложностями сталкиваются артисты. И вот 5-6 лет назад мы решили с братом этот формат возобновить, и он у нас стал пользоваться большой популярностью, вы видите, аншлаг сегодня", - отметил Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Инициативу депутатов из фракции "Новые люди" о запрете цирковых животных здесь, ожидаемо, восприняли негативно.

"Когда вы задаете вопрос из зала, что такое цирк без животных и насколько он возможен, для меня это цирк, который, по сути, умер. Потому что цирк – это искусство, показывающее достижение человечества в целом. Человека как существа, людей как социума, командной работы, человека, взаимодействующего с природой. Как можно природу исключить из этой цепочки? Мы просто демонстрируем на этом 13-метровом кругу способности диалога между человеком и животными", - рассказал Аскольд Запашный.

Диалога между цирковыми артистами и отдельными депутатами при этом не получилось. Если одни партии предлагают не рубить с плеча, то "Новые люди" заняли жесткую позицию – запретить приобретение цирками животных с 1 января, а продолжить выступать лишь с теми, кого дрессировали ранее. Причем, оставшихся цирковых животных, по мнению законодателей, необходимо стерилизовать.

"Политика либералов, людей, продвигающих западную идеологию и желающих хайпить, по-другому я не могу сказать, на теме постоянных провокаций, и демонизировать наше искусство, и продвигать свои интересы. Бессмысленно на полном серьезе рассказывать людям о том, что происходит в нормальном профессиональном цирке. Потому что для любого здорового человека понятно, что это не только мои партнеры, но и в том числе, скажем, моя жизнь. Потому что от состояния моих животных зависит все вокруг. Поэтому как можно к ним относиться как минимум без любви?" – говорит Аскольд Запашный.

Противники жестких мер напоминают, что самые серьезные проблемы с животными возникают не в цирках, а у обычных людей, которые издеваются или недостаточно ухаживают за своими питомцами в различных частных приютах. Также в последнее время, особенно в больших городах, появляются догхантеры, проще говоря, живодеры, которые убивают бездомных, а иногда и домашних собак и кошек. И в первую очередь необходимо усиливать контроль над такими нарушениями. Ну а чтобы понять, что значат животные для цирка, артисты предлагают понаблюдать за зрителями.

В век коротких жанров в соцсетях, когда все привыкли к 30-секундным роликам, представления в цирке длятся по 3-4 часа. И все это время зрители внимательно следят за выступлением. При всем уважении к артистам – людям, самые громкие аплодисменты звучат, когда на манеж выходят животные. Особенно – хищники.

Если с людьми внешность бывает обманчива, то с животными все проще. Таких холеных тигров вряд ли можно встретить даже в самом лучшем зоопарке. Все дело в том, говорят дрессировщики, что здесь животные считаются артистами, поэтому и отношение к ним соответствующее.

Очевидно, что, когда тигры заигрываются, в ход идет крик дрессировщика или эластичная палка-указка. Реального насилия или мотивации голодом, уверяют специалисты, в их работе нет. Главный инстинкт любого животного, особенно хищника, связан с едой. Но когда мохнатым артистам на ринг приносят мясо, становится понятно, что есть они не то что бы очень хотят.

В Госдуме предлагают взвешенный подход, который и животных в проблемных ситуациях защитит, и добросовестным циркам позволит работать. О полном запрете, по словам зампредседателя "Справедливой России", речи не идет. Вопрос в эффективном регулировании. И коснется он, в первую очередь, тех цирков, которые и раньше уже были на карандаше.

"На сегодняшний день у нас существуют строгие правила обращения с животными в цирках и жесткие стандарты обращения. И эти стандарты неукоснительно соблюдаются в государственных российских цирках. Однако существуют некоторые нарушения по обращению с животными в некоторых частных цирках, на что обратили внимание и депутаты, и сами представители цирков. Проблема в том, что контролем за исполнением этих стандартов занимаются муниципальные органы. Приехал частный цирк, нашли там нарушение муниципальные органы, через месяц выносят представление, а цирк уехал. И даже клоунов не осталось", - отметил Дмитрий Гусев, депутат Государственной думы, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия".

Сколько существуют прирученные животные, столько и проблемы с жестоким к ним отношением. В Госдуме считают, что в работе по защите прав меньших братьев важно с водой не выплеснуть ребенка.

"Цирки с животными являются наивысшими достижениями циркового искусства и циркового мастерства, потому что там идет взаимодействие человека и дикой природы. И наладить эти отношения – это великое искусство. Основанное на наших российских традициях, основанное на российских научных достижениях и научных разработках и основанное на российском опыте и российской традиции цирков с животными. Поэтому это искусство, в России оно достигло наивысшего мастерства, и никто никогда не даст эти цирки закрыть", - сказал Дмитрий Гусев.

Мнение простых москвичей, которых журналисты спросили о возможном запрете цирковых животных, разделилось. Большинство, впрочем, высказалось против такой инициативы. Сторонники же ограничений считают, что контроль нужен в первую очередь за частными, передвижными и небольшими труппами.

О том, что детям нравится смотреть на выступления зверей в цирке, их можно даже не спрашивать. Все видно по улыбкам, аплодисментам и заинтересованным взглядам. Нравится ли животным выступать на сцене – вопрос более сложный. Дрессировщики в качестве одного из аргументов приводят продолжительность жизни. Цирковые животные, особенно хищники, чаще живут в 3-4 раза дольше, чем их дикие собратья. Скептики же могут задать встречный вопрос о качестве этой жизни. Чьи аргументы окажутся сильнее, станет понятно в июле. На следующий месяц в Госдуме запланировано голосование по законопроекту.