Большая война на Ближнем Востоке: как развивается конфликт Израиля и Ирана

Иранская армия будет наносить удары по Израилю до тех пор, пока тот не будет наказан и не выплатит репарации за ущерб исламской республике, заявил Высший совет безопасности Ирана. Израиль устами министра обороны Каца ответил угрозами в адрес духовного лидера Ирана, подчеркнув, что аятолла Хаменеи "не может продолжать существовать". С Кацем, похоже, совершенно согласны и премьер, и президент страны. Словесные баталии сопровождаются постоянными взаимными массированными ударами ракетами и дронами. В общем, воронка кризиса продолжает стремительно закручиваться, затягивая в него все новые страны.

Сегодня апокалипсис выглядит именно так. Вечеринка в ресторане, шампанское, диджей и саксофон – и все любуются красивыми огонькам в небе, только это сверкает не фейерверк, это летят ракеты – и ливанцы откровенно радуются возможностям современного Ирана достойно отвечать на агрессию Израиля.

Взаимная ненависть между Тель-Авивом и Тегераном находится во взрывоопасной стадии уже несколько десятилетий, поэтому обе страны привыкли жить в режиме ожидания, когда политическая напряжённость прейдёт в открытую военную стадию. Причём, у обеих стран есть веские аргументы не искать компромиссы.

Так, Иран в принципе отказывается признавать легитимность еврейского государства и считает, что Израиль незаконно оккупирует арабские земли.

Ну а Израиль – по официальной версии – считает Иран своей главной угрозой, потому что сосед якобы активно развивает ядерную программу, производит баллистические ракеты и поддерживает террористические организации. И эта напряжённость могла бы находиться в замороженном состоянии ещё очень долго, если бы не персона премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это именно он решил напасть на Иран, но не для того чтобы спасти свою страну, а для того, чтобы спасти самого себя – от тюрьмы.

"Нетаньяху закончил практически войну с ХАМАС, Нетаньяху захватил землю в Сирии, Нетаньяху вторгся в Ливан – захватил там землю. У него в Израиле висит на нём несколько уголовных дел, в том числе из-за коррупции. Ему надо продолжать войну для того, чтобы его не посадили на скамью подсудимых. Ну а почему он именно сейчас это сделал – потому что у Трампа с руководством Ирана была договорённость о заключение сделки – где Иран обязался бы никогда не иметь ядерного оружия, а Трамп обещал бы Ирану разморозить его авуары в американских банках и многое другое. И Нетаньяху почувствовал – или сейчас, или потом будет поздно", - рассказал Виктор Литовкин, военный обозреватель.

Причём, Нетаньяху свои действия рассчитал буквально по часам – переговоры Трампа с Ираном были запланированы на 15 июня, а Израиль начал военную операцию под кодовым названием "Народ как лев" 13 июня. И с первых же минут обе страны оказались в настоящем аду. Обоюдные удары сотнями ракет и сотнями авиабомб продолжаются уже неделю. Причём, если Тегеран вынужден защищаться, то Нетаньяху просто идёт к своей цели, и как выяснилось, это не только уничтожение вымышленной ядерной угрозы, а ещё и уничтожение действующей власти Ирана.

К разочарованию Нетаньяху, народ Ирана против своей власти не пошёл – наоборот, сплотился и поддерживает, к большинству присоединились даже оппозиционеры – в это, конечно, сложно поверить, но даже либеральные иранские женщины – без хиджабов – открыто и резко высказались против Израиля.

Наполеоновские замашки Нетаньяху по поводу свержения режима осудил даже президент Франции. Макрон оперативно поспешил остановить премьер-министра и предупредил, что после смены власти у соседей силовым путём ситуация в регионе точно лучше не станет.

Только вот, как оказалось, не все европейские лидеры согласны с Макроном. Так, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, наплевав на декларацию Генассамблеи ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, встала на сторону Нетаньяху. Отличился и канцлер Германии – словно как истинный фашист, поддержал геноцид.

"Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас. Но Израиль не может это сделать в одиночку. У них нет для этого вооружений. А у американцев есть", - сказал Фридрих Мерц.

Хотя на Трампа давит и Израиль, и половина обезумевшего Евросоюза, но президент Америки с принятием решения о вступлении в конфликт с Ираном не торопится, и оглашение вердикта уже несколько раз откладывал. Вот и 19 июня Белый дом сообщил, что Трамп объявит о решение бомбить или не бомбить Иран в течение двух недель.

Трамп сейчас, конечно, оказался в западне. С одной стороны, он хочет заключить сделку с Ираном, но у Тегерана есть свои условия, на которые не согласен Израиль – с которым лично у Трампа тёплые, практически родственные отношения. Нет единогласного мнения и в команде американского президента – разведка доложила, что Иран бомбить не за что, потому что у него ядерной бомбы нет. В сложившейся ситуации запутались даже сенаторы.

"Директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Иран не предпринял никаких действий для создания бомбы. И, по сути, наш президент игнорирует разведданные. На прошлой неделе он говорил, что Израиль может справиться в одиночку. Потом мы начали помогать им с обороной. А теперь он публикует свои угрозы. Что означает "безоговорочная капитуляция"? Кому Иран должен сдаться?" – говорит Марк Уорнер, сенатор США от Вирджинии.

Это печально, но половина "вашингтонского болота" вообще плохо понимает, что это такое Иран, и сколько людей Америка может убить – лишь ради того, чтобы угодить одному Нетаньяху.

Если верить утечкам, которые озвучивает американская пресса, у Трампа есть лишь один вариант силового решения конфликта – это применить "мать всех бомб", которая способна проникнуть в землю на глубину до 61 метра и пробить до 19 метров армированного бетона. Цель – уничтожить подземную часть иранской ядерной инфраструктуры, а именно завод по обогащению урана Фордо. Только вот последствия от этого удара сейчас предсказать никто не может – как и исключить ядерную катастрофу.

Причём, и пока Израиль разбрасывается ракетами, под удар может попасть мирная атомная электростанция "Бушер", часть российского персонала, работающего на этой АЭС, уже эвакуирована.

"Любой удар по действующему объекту гигаваттного класса — мощность действующего реактора Бушера первого блока тысяча мегаватт - это катастрофа, сравнимая, а, может быть, даже и превосходящая все известные атомные аварии в истории человечества", - заявил Алексей Лихачев, гендиректор госкорпорации "Росатом".

Но Америку никогда не пугали ни катастрофы, ни фокусы с пробирками, то есть несуществующей угрозой – это вообще конёк США. Только вот Трамп до сих пор всегда гордился тем, что не развязывал войны, а заключал сделки. В данной же ситуации ему нужно так извернуться, чтобы не обыграть самого себя.

"C одной стороны, Трампу не нужна большая война на Ближнем Востоке, потому что она аукнется большими ценами на нефть. Кроме того, он понимает, что если он будет продолжать давление на Иран, Иран может нанести удары по военным базам Соединённых Штатов, которые находятся в Бахрейне, Амане и в Катаре. А Трамп очень не хочет, чтобы его обвиняли в том, что он принёс в жертву жизни американских солдат ради своих каких-то интересов", - рассказал Виктор Литовкин.

В общем, пока Трамп думает, как в битве Израиля с Ираном не проиграть прежде всего Америке, европейцы анонсировали на эту пятницу встречу в Женеве с министром иностранных дел Ирана. Великобритания, Франция и Германия пообещали обсудить снятие санкций с Тегерана, то есть пошли на опережение Вашингтона. Интересно, что именно евротройка попросит у Ирана взамен.