Наталья Сергунина: В рамках столичного фестиваля "Театральный бульвар" подготовили семейную программу

В рамках "Лета в Москве" представят семейную театральную программу. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы. Как отмечается, около 50 мероприятий войдет в детскую программу "Театрального бульвара".

Насыщенная программа пройдет с 3 по 13 июля. Она объединит ряд площадок в центре столицы.

"Для ребят и их родителей подготовили около 50 разных мероприятий, включая уличные представления, читки пьес, лекции, занятия в творческих мастерских и концерты. Завершится программа поэтическим соревнованием и показом спектаклей, которые поставят сами юные участники", — рассказала Наталья Сергунина.

Проект "Лето в Москве" — главное событие сезона. Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте мэр столицы.