Тегеран назвал число пострадавших от израильских ударов иранцев

Проблем в сфере здравоохранения в Иране нет. Все пострадавшие в результате ударов, которые наносит Израиль с 13 июня, получили необходимую медицинскую помощь, заявили в Министерстве здравоохранения Ирана.

По данным иранского Минздрава, за эти дни госпитализированы 2,8 тысячи пострадавших. Две тысячи из этого числа уже получили необходимое лечение и выписаны, ссылается на заявление ведомства агентство Fars.

В Минздраве уточнили, что среди получивших ранения - 14 медицинских работников. Еще 2 медика погибли в результате ударов Израиля по Ирану 20 июня.