Владелец Labubu потерял миллиарды после критики изданием Компартии Китая

Производитель мегапопулярных игрушек Labubu лишился миллиардов. Акции китайской Pop Mart подешевели почти на 9% - это почти 4 миллиарда долларов - после критики со стороны издания ЦК Компартии КНР "Жэньминь жибао".

Авторы статьи прямо компанию не называли. Однако подвергли резкой критике бизнес-модель Pop Mart, упаковывающую кукол в "слепые коробки" (mystery boxes). В результате покупатель заранее не знает, какую именно фигурку получит, это побуждает коллекционеров к частым повторным покупкам. При этом шансы найти действительно редкий и ценный экземпляр составляют менее 2%.

СМИ заключили, что публикация отражает точку зрения китайских властей- в результате бумаги Pop Mart начали дешеветь. Покупателей предупреждают о риске привыкания на фоне уязвимости детей из-за психологической незрелости, призвав ограничить покупки.