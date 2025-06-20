Стало известно, почему Басилашвили не приехал на прощание с Теняковой

В Москве простились с актрисой Натальей Теняковой. Траурная церемония прошла в МХТ им. Чехова. Проводить артистку в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники.

90-летний Олег Басилашвили, который играл с Теняковой в спектакле "Ревизор", прислал письмо, которое зачитали со сцены, но сам на панихиду не приехал.

"Дорогая Наташа, говорят, незаменимых нет. Но тебя никто не заменит. Помню, шли мы по Москве, и на тебя любовались прохожие. Восхищались. Красивая! Открытая! Ни одной темной мысли в голове", — написал Басилашвили в последнем послании подруге.

Позже в беседе с VOICE Олег Валерианович признался, почему пропустил похороны коллеги. Он не смог приехать из Санкт-Петербурга н по состоянию здоровья.

Напомним, Наталья Тенякова скончалась 18 июня. Причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность. Похоронят Тенякову на Троекуровском кладбище, рядом с ее мужем Сергеем Юрским.