Путин: Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП

ВВП России растет ежегодно более чем на 4%, несмотря на все сложности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, российский ВВП России растет темпами в два раза выше среднемировых.

Прирост ненефетгазового ВВП в прошлом году году составил 4,9%, отметил Путин. Он подчеркнул, что вклад сырьевой составляющей в экономику страны уже не является определяющим.

"Россия занимает 4 место в мире по объему ВВП и первое место в Европе", - заявил Владимир Путин.

При этом рост российского ВВП, отметил глава государства, завязан не только на военно-промышленный комплекс. Растут также и агропромышленный комплекс, строительство, сфера финансов.