Путин: Россия рекордно снизила уровень бедности

Россия достигла рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент напомнил, что еще недавно в унизительном положении находились более 40 миллионов российских граждан. Однако за последнее время уровень бедности снизился до 7,2%, и он продолжает снижаться.

Российский лидер также подчеркнул, что задача властей - формировать экономику высоких заработных плат. Россия будет стимулировать создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, приводит слова президента ТВЦ.