Путин: Россия добилась исторического минимума по безработице

Российская экономика становится более качественной. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Как отметил глава государства, годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, таргетирование инфляции продолжается. Путин добавил, что инфляционная динамика позволила Банку России приступить к началу смягчения ДКП.

Высказался глава государства и о безработице. По его словам, и молодежь, и люди в зрелом возрасте должны иметь возможность реализовывать карьерные возможности в нашей стране. Путин отметил, что Россия добилась исторического минимума по безработице. Ее уровень стабилизировался и составляет 2,3%.