Путин рассказал о развитии туристической отрасли в России

К 2030 году власти отремонтируют не менее тысячи культурных и туристических достопримечательностей. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, говоря о развитии туротрасли.

Глава государства отметил, что пилотная программа по восстановлению культурных объектов охватила уже девять регионов. Путин призвал объединить программы по развитию туристических и культурных объектов.

По словам российского лидера, в стране вовлекают в туристическую инфраструктуру национальные парки с учетом сохранения этих объектов. Это еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку.

Ранее Путин поддержал идею ввести облегченный визовый режим для иностранцев, которые поедут на Дальний Восток.