Путин назвал недостаточным уровень зарплат в России

России необходимо переходить к экономике высоких зарплат. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По его словам, уровень зарплат в России сейчас недостаточный.

Для увеличения доходов граждан, полагает президент, необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы.

Глава государства подчеркнул, что повышение зарплат важно для всей экономики России, так как стимулирует спрос.

Также Владимир Путин попросил Госдуму в короткие сроки принять правительственные поправки в трудовое законодательство, которые разработаны для создания более современных и привлекательных рабочих мест.