Что на самом деле сейчас происходит с искалеченной в Дубае украинкой Ковальчук: "Она несет полный бред"

Модель из Украины Мария Ковальчук пропала в ОАЭ весной после празднования дня рождения. Через несколько суток девушку без сознания нашли у одной из трасс Дубая.

Медики чудом спасли Марию. У нее были переломы позвоночника, ног, рук, ребер. Модель перенесла в Эмиратах восемь операций и больше недели провела в искусственной коме. Сейчас Ковальчук дома во Львове, а преступники, издевавшиеся над ней так и не задержаны.

Мать пострадавшей Анна Ковальчук рассказала, что Мария в сознании, она продолжает лечение. Девушка указала на своих мучителей, и прокурор, ведущий расследование по этому делу, уже включил в список подозреваемых конкретные имена.

"Сейчас мы находимся в больнице. Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло. Мне известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора", — заявила Анна.

Женщина опровергла версии, которые ранее выдвигала блогер Татьяна Можегова, назвав их ложью. "Она несет полный бред. Вероятно, люди просто пытаются пропиариться на трагедии", — заявила Ковальчук-старшая в беседе с "АиФ".