Путин: Россия к 2030 году должна быть в лидерах по инвестиционной привлекательности

Россия к 2030 году должна войти в 20-ку стран-лидеров по привлекательности ведения бизнеса. Стране нужно новое качество инвестиционного климата, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства назвал наиболее инвестиционно привлекательные российские регионы. РПо данным Путина, лидируют в этой сфере Москва, Республика Татарстан и Нижегородская область.

Президент подчеркнул, что экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, а требование сегодняшнего дня. Конкурентоспособность отраслей российской экономики должна базироваться на отечественных технологиях, приводит слова Путина ТВЦ.