Собянин запустил третий регулярный речной маршрут в Москве

Сергей Собянин в режиме видеоконференции с Петербургского форма запустил движение на третьем регулярном маршруте речного электротранспорта в Москве.

Новый маршрут протянется между причалами "Новоспасский" и "ЗИЛ". Свяжет сразу четыре района города и будет включать шесть остановок. Флотилию пополнят ещё шестью судами. До конца года будет ещё четыре.

"Будем и дальше развивать этот проект, в том числе с учётом того, что те суда, которые ходят по Москве-реке, туристические суда на дизельном ходу, они тоже должны постепенно переходить на электрический ход для улучшения экологии Москвы-реки и Москвы в целом", - сказал Сергей Собянин.