Путин: Российский ОПК набрал хороший темп производства

Реальный сектор российский экономики и финансы развиваются на принципах технологичности и гибкости, что также применимо и в работе оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, российский ОПК набрал хороший темп. Глава государства призвал уходить от деления компаний на чисто оборонные и гражданские. Должно увеличиваться производство товаров двойного значения как для военных, так и для гражданских целей, подчеркнул президент.

По словам Путина, у некоторых российских компаний время от идей до реализации продукта сократилось до месяцев, на такие стандарты должен ориентироваться и оборонно-промышленный комплекс.

Глава государства сообщил, что наша страна будет модернизировать военные объекты и оснащать их современной техникой.