Путин призвал сделать массовым использование цифрового рубля

Использование цифрового рубля необходимо сделать массовым. Это касается как граждан, так и организаций, в том числе банков, заявил президент России, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин призвал Центробанк и правительство ускорить этот процесс. Президент отметил, что необходимо масштабировать использование цифрового рубля и определиться со сроками.

Президент также сообщил, что власти России переводят на цифру весь транспортный контур страны. Путин пояснил, что речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы, передает ТВЦ.