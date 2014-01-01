Вика Цыганова напомнила о неприглядном прошлом Ани Лорак: "Стыдливо молчит, зарабатывая в России"

Вика Цыганова раскритиковала решение выдать российский паспорт украинской певице Ани Лорак. Артистка напомнила, что ее коллега по сцене не всегда поддерживала решения властей своей второй родины.

Цыганова не стала молчать о неприглядном прошлом Лорак. Так, Виктория напомнила, что Ани в 2014 году выступала в госпитале для украинских солдат, а в 2022-2023-м писала в запрещенной социальной сети посты в поддержку Киева.

"От истории со сборами денег до сих пор душок стоит. Хоть доказать пожертвования ВСУ официально не удалось, певице пришлось признать, что гуманитарную помощь Украине она все же отправляла", — отметила Цыганова.

Вика поинтересовалась, почему Лорак не выступает в госпиталях для российских солдат? По мнению Цыгановой, раз Ани раскаялась, было бы логичным, если бы она еще и действиями доказала, что поддерживает Россию.

"Дистанцироваться от политики и заниматься творчеством — какая удобная позиция для того, кто ранее высказывался в поддержку Украины, но теперь стыдливо молчит, зарабатывая в России. Так за какую же страну у певицы Лорак болит сердце?" — высказалась Цыганова в своем Telegram-канале.