ВС России уничтожили лагерь подготовки ВСУ в Днепропетровской области

Удар по мостам нанесли ВС России с помощью беспилотников "Герань-2". Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, целью российских ударных дронов стал мост в районе населенного пункта Шахово в Донецкой народной республике. Также нанесен удар по мосту возле населенного пункта Владимировка в ДНР.

Еще одной целью удара ВС России стал пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Яблоновка в ДНР. Кроме того, поражен лагерь подготовки украинских боевиков "Донецк", расположенный возле населенного пункта Попасное в Днепропетровской области.