Красавица-жена Павла Прилучного угодила в грандиозный скандал

В семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян настали непростые времена. Папу красавицы-актрисы объявили в международный розыск и заочно арестовали. Он обвиняется в организации азартных игр.

Аршак Брутян попал в уголовные сводки еще в прошлом году. Тогда впервые появились новости о причастности отца Зепюр к деятельности незаконного казино. Мужчину даже задержали, но вскоре отпустили.

Актриса рьяно защищала папу. Зепюр публично называла произошедшее "заказной историей". "Ложная информация! Кому-то не дает покоя тот факт, что у нас спокойная счастливая жизнь. Кто-то хочет опорочить честь нашей прекрасной семьи. Я понимаю, откуда ноги растут и кому нужно распускать про нас небылицы", — говорила жена Прилучного.

Теперь же недоброжелатели припомнили Зиппи ее слова. На странице артистки в соцсети разразился грандиозный скандал. Антифанаты набросились на Брутян с обвинениями. Мол, ранее она заступалась за отца, называя заявления в его адрес происками завистников, хотя наверняка знала о его делах. Зепюр обвиняют в лицемерии и попытке утаить правду.

Как пишет "Комсомольская правда", Брутян и Прилучного может затронуть ситуация с отцом актрисы. Если следствием будет доказано, что Аршак регистрировал нажитое преступным путем имущество, то такое имущество подлежит конфискации.