Минюст расширил список иноагентов

Публицист Борис Стомахин* и российское издание "Горби медиа" включены в список иноагентов. Перечень в очередной раз расширило Министерство юстиции России.

Борис Стомахин* заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. Он обвинен в распространении фейков о ВС России. Проект "Горби медиа"* распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти Российской Федерации и ее политике.

В перечень также включили экс-депутата Николая Бобринского*, российского писателя Артура Соломонова*. Иноагентом призван ЛГБТ-активист Александр Хмелев* (движение признано экстремистским и запрещено в России). В списке также правозащитница Анастасия Гарина.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента