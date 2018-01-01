Дочь певицы Любови Успенской случайно показала жуткие шрамы на теле

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в 2018 году пережила страшное падение с велосипеда. У наследницы певицы была сломана челюсть и раны по всему телу. Последствия того ЧП остались навсегда.

Накануне Татьяна опубликовала новое фото, на котором хотела показать завораживающий пейзаж, но в кадр попала ее оголенная рука, покрытая шрамами. Подписчики Плаксиной даже не обратили внимание на красоту, что сняла девушка, их волновали только отметины на теле Тани.

Интересно, что обычно дочь Успенской скрывает последствия падения с велосипеда. Татьяна даже замазывает тональным кремом шрамы, когда выходит с мамой на сцену. То ли в этот раз Плаксина не заметила отметины, то ли смирилась и решила больше не скрывать их.

Напомним, что Любовь Залмановна рассказывала, что ее дочь перенесла шесть операций после падения с велосипеда. Эта ситуация сблизила Татьяну с матерью. Успенская оплатила дочери пластического хирурга и практически полностью избавила наследницу от напоминаний о ЧП.