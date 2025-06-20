Путин: Россия выступает за многополярный миропорядок

Владимир Путин в пятницу вечером отвечает на вопросы участников пленарного заседания Петербургского экономического форума. Президент заявил, что Россия выступает за то, чтобы в мире сложился многополярный порядок.

"Прежде всего мы стремимся к тому, чтобы развитие мира было сбалансированным, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран, и чтобы сложился многополярный миропорядок, многополярное мироустройство, в котором бы участники международного общения договаривались между собой, вырабатывали инструменты, которые позволяли бы находить решения даже в очень сложных условиях", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин заявил, что наша страна занимает первое место в Европе по объему ВВП. При этом вклад сырьевой составляющей в экономику страны уже не является определяющим.