Путин: Россия не добивается капитуляции Украины

Россия не добивается капитуляции Украины. Москве нужно признание ситуации, которая сложилась на земле, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны – без ущерба безопасности другого государства.

Глава государства также отметил, что Россия готова договариваться со всеми участниками процесса. В том числе и с теми странами, которые утрачивают свои позиции на мировой арене, передает ТВЦ.