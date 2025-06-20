Путин: Украина потеряла 76 тысяч человек в Курской области

Нападение Киева на Курскую область носило цели политического характера, чтобы получить помощь от западных спонсоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников пленарного заседания Петербургского экономического форума.

Путин также рассказал, что в Курской области Украина потеряла 76 тысяч человек. По словам российского лидера, Киев теряет боеготовность, армия укомплектована лишь на 47%.

По словам российского лидера, ВСУ натворили в Курской области целую массу преступлений, в том числе против гражданского населения.

"Они забрались к нам в Курскую область, натворили там целую массу преступлений - причем преступлений против гражданского населения. Мы их оттуда вывели с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они атакуют оттуда с помощью артиллерии, с помощью беспилотных летательных аппаратов. Что это такое?", - сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин рассказал, что наша страна не добивается капитуляции Украины. Москва добивается признания сложившейся на земле ситуации.